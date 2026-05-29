Путин: все источники прямой военной угрозы для России являются законными целями

28 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в конфликте на Украине против России фактически воюют 56 стран мира. По словам секретаря Совбеза РФ, использование ВСУ дальнобойных беспилотников невозможно без систем управления, передачи данных и спутниковой инфраструктуры других стран. «Тут много кто в этом участвовал», – добавил Шойгу.