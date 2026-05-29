Главная / Политика /

Путин: все источники прямой военной угрозы для России являются законными целями

Ведомости

Все объекты и территории, откуда исходит прямая военная угроза для России, являются законными целями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности запусков беспилотников по российским регионам из Латвии.

«Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями», – сказал глава государства на пресс-конференции.

28 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в конфликте на Украине против России фактически воюют 56 стран мира. По словам секретаря Совбеза РФ, использование ВСУ дальнобойных беспилотников невозможно без систем управления, передачи данных и спутниковой инфраструктуры других стран. «Тут много кто в этом участвовал», – добавил Шойгу.

