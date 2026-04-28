Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LKOH5 539-0,25%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR777,99-0,06%
Главная / Политика /

Путин рассказал о росте террористических угроз со стороны Украины

Риски террористических угроз со стороны Украины растут, заявил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах. Это связано с тем, что Киев не способен остановить российские войска на фронте, пояснил президент.

«Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открыто террористическим методам. Причины очевидны. Они для всех понятны. Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения», – сказал он.

Президент также связал действия Киева с тем, что он не проводит выборы, но попытается помешать их проведению в Донбассе.

В марте директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в России сохранится и будет обостряться по мере ухудшения положения украинской армии на фронте.

По словам Бортникова, Запад развязал диверсионно-террористическую войну против России. Противник вложил немалые средства в усиление антироссийского курса, подчеркнул директор ФСБ. Круг лиц, которых вовлекают в террористическую деятельность, расширился, а диверсии стали более сложными – вырос уровень технического и разведывательного обеспечения.

