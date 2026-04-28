Путин рассказал о росте террористических угроз со стороны Украины
Риски террористических угроз со стороны Украины растут, заявил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах. Это связано с тем, что Киев не способен остановить российские войска на фронте, пояснил президент.
«Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открыто террористическим методам. Причины очевидны. Они для всех понятны. Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения», – сказал он.
Президент также связал действия Киева с тем, что он не проводит выборы, но попытается помешать их проведению в Донбассе.
В марте директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в России сохранится и будет обостряться по мере ухудшения положения украинской армии на фронте.
По словам Бортникова, Запад развязал диверсионно-террористическую войну против России. Противник вложил немалые средства в усиление антироссийского курса, подчеркнул директор ФСБ. Круг лиц, которых вовлекают в террористическую деятельность, расширился, а диверсии стали более сложными – вырос уровень технического и разведывательного обеспечения.