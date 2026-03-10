Бортников предупредил о росте террористической угрозы из-за Украины
Террористическая угроза в России сохранится и будет обостряться по мере ухудшения положения украинской армии на фронте, заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете». Он отметил, что ведомство готово к этому.
По словам Бортникова, Запад развязал диверсионно-террористическую войну против России. Противник вложил немалые средства в усиление антироссийского курса, подчеркнул директор ФСБ. Круг лиц, которых вовлекают в террористическую деятельность, расширился, а диверсии стали более сложными – вырос уровень технического и разведывательного обеспечения.
Бортников отметил, что ФСБ также совершенствует меры противодействия. Так, за 2025 г. силовики предотвратили 423 преступления террористической направленности, более 300 из них признаны терактами, заявил глава службы.
Вопрос отмены режима контртеррористической операции (КТО) в приграничных с Украиной регионах будут решаться по мере продвижения российской армии и создания специальной буферной зоны вдоль границы с Россией. Сейчас, по словам Бортникова, ситуация остается достаточно острой.
3 марта в ЦОС ФСБ сообщали, что сотрудники службы безопасности в Екатеринбурге предотвратили теракт против одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса Свердловской области. Исполнитель погиб в результате взрыва СВУ, который дистанционно осуществил украинский куратор.