ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК в Екатеринбурге
Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге предотвратили теракт против одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса Свердловской области. Исполнитель погиб в результате взрыва СВУ, который дистанционно осуществил украинский куратор, передает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, гражданин РФ 1985 года рождения забрал из тайника самодельное взрывное устройство, закамуфлированное в корпус пауэрбанка, по заданию спецслужб Украины. Он должен был использовать его для подрыва автомобиля сотрудника ОПК. «Украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Это произошло при попытке задержания исполнителя.
ФСБ отмечает, что украинский куратор также передал преступнику поддельный российский паспорт и данные о месте жительства руководителя предприятия, который должен был стать жертвой теракта. Исполнитель арендовал квартиру на время подготовки к взрыву. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1, ст. 30 и п. «б», ч. 3, ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.
26 февраля ФСБ предотвратила убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Санкт-Петербурге. Задержаны двое россиян, которые хотели совершить теракт по заданию спецслужб Украины. Они установили бомбу под автомобиль военного. Устройство нашли и обезвредили сотрудники ФСБ.