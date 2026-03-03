ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК в Екатеринбурге

По данным ведомства, гражданин РФ 1985 года рождения забрал из тайника самодельное взрывное устройство, закамуфлированное в корпус пауэрбанка, по заданию спецслужб Украины. Он должен был использовать его для подрыва автомобиля сотрудника ОПК. «Украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Это произошло при попытке задержания исполнителя.