ФСБ предотвратила убийство высокопоставленного военного в Санкт-Петербурге
Сотрудники ФСБ РФ задержали двоих россиян, которые хотели совершить теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Санкт-Петербурге. Злоумышленники работали на спецслужбы Украины, передает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, фигуранты связались с представителями украинских спецслужб в мессенджере Telegram и забрали самодельное взрывное устройство из тайника, после чего установили бомбу под автомобиль военного. Устройство нашли и обезвредили сотрудники ФСБ.
Задержанные уже дали признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
25 февраля силовики предотвратили теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае, который был запланирован украинскими спецслужбами. Мужчина собирался поджечь самолет. Фигуранта уголовного дела по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту) и по ст. 275 (госизмена) УК России арестовали.