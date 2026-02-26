Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ предотвратила убийство высокопоставленного военного в Санкт-Петербурге

Ведомости

Сотрудники ФСБ РФ задержали двоих россиян, которые хотели совершить теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Санкт-Петербурге. Злоумышленники работали на спецслужбы Украины, передает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, фигуранты связались с представителями украинских спецслужб в мессенджере Telegram и забрали самодельное взрывное устройство из тайника, после чего установили бомбу под автомобиль военного. Устройство нашли и обезвредили сотрудники ФСБ.

Задержанные уже дали признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

25 февраля силовики предотвратили теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае, который был запланирован украинскими спецслужбами. Мужчина собирался поджечь самолет. Фигуранта уголовного дела по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту) и по ст. 275 (госизмена) УК России арестовали.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте