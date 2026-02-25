ФСБ предотвратила украинский теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ 1986 г. рождения инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp с представителем ГУР МО Украины», – говорится в сообщении спецслужбы. Мужчина собирал и передавал фото- и видеоматериалы о военных объектах региона. Также он изготовил зажигательные смеси.