Главная / Общество /

ФСБ предотвратила украинский теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае, планируемый украинскими спецслужбами. Об этом сообщает УФСБ по региону. Мужчина собирался поджечь самолет.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ 1986 г. рождения инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp с представителем ГУР МО Украины», – говорится в сообщении спецслужбы. Мужчина собирал и передавал фото- и видеоматериалы о военных объектах региона. Также он изготовил зажигательные смеси.

Во время подготовки теракта исполнитель был задержан. Сейчас он арестован судом. Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту) и по ст. 275 (госизмена) УК России. Мужчине грозит пожизненное.

