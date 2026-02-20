В Ставрополе ликвидировали мужчину, готовившего теракт 23 февраля
В Ставрополе сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб в честь Дня защитника Отечества. Об этом ТАСС сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Попытку задержания предприняли 19 февраля, когда подозреваемый пытался извлечь компоненты для завершения сборки самодельного взрывного устройства (СВУ). Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление, используя огнестрельное оружие. Сотрудники ФСБ нейтрализовали его ответным огнем. Никто из правоохранителей и гражданских лиц не пострадал.
Сотрудники ФСБ 18 февраля задержали жителя Челябинска 2007 года рождения, который планировал совершить теракт с использованием СВУ по заданию украинских спецслужб. Установлено, что молодой человек самостоятельно связался с представителями Украины через Telegram. По инструкциям, полученным от куратора, он изготовил взрывное устройство для совершения диверсии. По данным ФСБ, по месту жительства задержанного были обнаружены около 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, личный дневник, содержащий записи на украинском языке, которые подтверждают его незаконную деятельность, а также средства связи для общения с куратором.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).