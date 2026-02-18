В Челябинске задержали готовившего теракт местного жителя

Установлено, что молодой человек самостоятельно связался с представителями Украины через Telegram. По инструкциям, полученным от куратора, он изготовил взрывное устройство для совершения диверсии. По данным ФСБ, по месту жительства задержанного были обнаружены около 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, личный дневник, содержащий записи на украинском языке, которые подтверждают его незаконную деятельность, а также средства связи для общения с куратором.