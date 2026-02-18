В Челябинске задержали готовившего теракт местного жителя
Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Челябинска 2007 года рождения, который планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) по заданию украинских спецслужб. Об этом «РИА Новости» сообщила служба.
Установлено, что молодой человек самостоятельно связался с представителями Украины через Telegram. По инструкциям, полученным от куратора, он изготовил взрывное устройство для совершения диверсии. По данным ФСБ, по месту жительства задержанного были обнаружены около 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, личный дневник, содержащий записи на украинском языке, которые подтверждают его незаконную деятельность, а также средства связи для общения с куратором.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).
Задержанный признал вину и сотрудничает со следствием. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Сотрудники ФСБ России 12 февраля предотвратили теракт в отделе полиции на территории Можги в Удмуртской республике. Силовики задержали уже судимого ранее 57-летнего россиянина. В его гараже обнаружили самодельное взрывное устройства и другие средства поражения. В отношении преступника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, которые касаются приготовления к теракту, а также незаконного хранения взрывчатых веществ.