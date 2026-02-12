Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии

Ведомости

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в отделе полиции на территории Можги в Удмуртской республике. Силовики задержали уже судимого ранее 57-летнего россиянина, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Задержанного уже судили за преступления террористического и экстремистского характера. Он хотел с оружием напасть на межмуниципальный отдел МВД РФ «Можгинский». Сотрудники ФСБ обнаружили в его гараже самодельное взрывное устройства и другие средства поражения.

В отношении преступника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1, которые касаются приготовления к теракту, а также незаконного хранения взрывчатых веществ.

4 февраля ФСБ и ФСИН задержали уже отбывающего наказание уроженца Средней Азии, который планировал теракт в исправительной колонии Краснодарского края. Злоумышленник 1980 г. рождения хотел убить сотрудников учреждения. В ходе оперативных мероприятий у него изъяли оружие.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её