ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии

Задержанного уже судили за преступления террористического и экстремистского характера. Он хотел с оружием напасть на межмуниципальный отдел МВД РФ «Можгинский». Сотрудники ФСБ обнаружили в его гараже самодельное взрывное устройства и другие средства поражения.