ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии
Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в отделе полиции на территории Можги в Удмуртской республике. Силовики задержали уже судимого ранее 57-летнего россиянина, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Задержанного уже судили за преступления террористического и экстремистского характера. Он хотел с оружием напасть на межмуниципальный отдел МВД РФ «Можгинский». Сотрудники ФСБ обнаружили в его гараже самодельное взрывное устройства и другие средства поражения.
В отношении преступника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1, которые касаются приготовления к теракту, а также незаконного хранения взрывчатых веществ.
4 февраля ФСБ и ФСИН задержали уже отбывающего наказание уроженца Средней Азии, который планировал теракт в исправительной колонии Краснодарского края. Злоумышленник 1980 г. рождения хотел убить сотрудников учреждения. В ходе оперативных мероприятий у него изъяли оружие.