ФСБ предотвратила теракт в колонии в Краснодарском крае

2 февраля также сообщалось о предотвращении теракта в административном здании силовиков. По версии спецслужбы, представитель ВСУ связался с местным жителем через Telegram, представился сотрудником ФСБ и предложил «службу». Мужчине поручили занести в здание УФСБ по Республике Крым и Севастополю портативную колонку якобы для записи «предателей».