ФСБ предотвратила теракт в колонии в Краснодарском крае
ФСБ и ФСИН задержали уже отбывающего наказание уроженца Средней Азии. Он планировал теракт в исправительной колонии Краснодарского края, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Злоумышленник 1980 г. рождения планировал убить сотрудников учреждения. В ходе оперативных мероприятий у него изъяли оружие.
«Изъяты орудия нападения и предотвращена дезорганизация деятельности исправительного учреждения», – подтвердили во ФСИН. Пострадавших и ущерба удалось избежать.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205).
2 февраля также сообщалось о предотвращении теракта в административном здании силовиков. По версии спецслужбы, представитель ВСУ связался с местным жителем через Telegram, представился сотрудником ФСБ и предложил «службу». Мужчине поручили занести в здание УФСБ по Республике Крым и Севастополю портативную колонку якобы для записи «предателей».
При досмотре у него обнаружили взрывное устройство, замаскированное под аудиоколонку. В ЦОС утверждают, что украинские спецслужбы планировали использовать задержанного в качестве смертника.