ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Крыму

Сообщается, что представитель ВСУ связался с жителем Крыма через Telegram и, представившись сотрудником ФСБ РФ, предложил поступить на службу. Для проверки навыков крымчанин должен был занести в здание УФСБ по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку для записи «предателей» в спецслужбе. По прибытии в здание в назначенный день мужчина был досмотрен и задержан.