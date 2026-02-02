Газета
Главная / Общество /

ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Крыму

Ведомости

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в административном здании УФСБ РФ в Крыму, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Попытка диверсионного акта была организована украинскими спецслужбами.

Сообщается, что представитель ВСУ связался с жителем Крыма через Telegram и, представившись сотрудником ФСБ РФ, предложил поступить на службу. Для проверки навыков крымчанин должен был занести в здание УФСБ по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку для записи «предателей» в спецслужбе. По прибытии в здание в назначенный день мужчина был досмотрен и задержан.

При нем нашли взрывное устройство, замаскированное под аудиоколонку. Как отмечают в ЦОС, украинские спецслужбы планировали использовать мужчину в качестве смертника.

ФСБ также нашли заказчика теракта. Это сотрудник отдельного центра специального назначения группы «Юг» ССО ВСУ Иван Кринов. Он неоднократно привлекал жителей РФ к противоправным действиям против ФСБ. В августе 2025 г. он использовал жительницу Волгоградской области в качестве смертницы для передачи сотрудникам ФСБ в Симферополе православной иконы с закамуфлированным в ней взрывным устройством. Террористический акт был тогда предотвращен.

Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кринов также объявлен в международный розыск.

В ФСБ предупредили граждан России о том, что мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов для совершения противоправных действий против страны. В случае если злоумышленники предлагают совершить финансовые операции или сделать что-либо от имени ФСБ, стоит прервать разговор и обратиться в полицию.

30 января сотрудники ФСБ также предотвратили покушение на российского военнослужащего в Санкт-Петербурге, которое готовилось сторонником запрещенной в РФ украинской террористической организации.

