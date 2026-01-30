ФСБ предотвратила покушение на военного в Петербурге
Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на российского военнослужащего в Санкт-Петербурге, которое готовилось сторонником запрещенной в РФ украинской террористической организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб. В ходе оперативных мероприятий он был задержан, у него изъят снаряженный патронами пистолет Макарова с глушителем.
ФСБ установило, что подозреваемый через Telegram вступил в контакт с вербовщиком и дал понять о своей готовности совершить теракт в поддержку Киева. Он получил от куратора огнестрельное оружие и провел разведку у дома военнослужащего, готовясь к убийству.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
21 января ФСБ сообщала, что сотрудники спецслужбы предотвратили теракт в Уфе, который планировали совершить двое граждан одной из стран Центральной Азии. Задержания прошли в Москве и Башкирии. Преступники оказались членами запрещенной в России международной террористической организации.