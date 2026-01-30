ФСБ предотвратила покушение на военного в Петербурге

ФСБ установило, что подозреваемый через Telegram вступил в контакт с вербовщиком и дал понять о своей готовности совершить теракт в поддержку Киева. Он получил от куратора огнестрельное оружие и провел разведку у дома военнослужащего, готовясь к убийству.