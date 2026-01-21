ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе

17 января в Хабаровском крае и в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ предотвратили теракты в отношении представителей органов госвласти и правоохранителей. В Хабаровском крае был задержан выходец из Центральной Азии 1995 г. р., который, по данным ФСБ, планировал поджечь административное здание по указаниям кураторов. В КБР сотрудники республиканских УФСБ и МВД задержали 16-летнего подростка, который готовил теракт в Нальчике.