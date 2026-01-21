ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, который планировали совершить двое граждан одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Задержания прошли в Москве и Башкирии. Преступники являются членами запрещенной в России международной террористической организации.
Как сообщает ФСБ, иностранцы попали в поле зрения спецслужб во время сбора информации об отделе полиции в Уфе, выбранном в качестве цели для атаки. Они провели разведку, приобрели автоматическое огнестрельное оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) и приступили к его сборке.
Во время задержания главарь группировки оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди правоохранителей и мирных граждан нет. Второй участник группы задержан. По месту проживания злоумышленников были изъяты составные части взрывчатки, а также символика террористической организации.
Следственный отдел УФСБ по Башкортостану возбудил уголовное дело о покушении на совершение теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
17 января в Хабаровском крае и в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ предотвратили теракты в отношении представителей органов госвласти и правоохранителей. В Хабаровском крае был задержан выходец из Центральной Азии 1995 г. р., который, по данным ФСБ, планировал поджечь административное здание по указаниям кураторов. В КБР сотрудники республиканских УФСБ и МВД задержали 16-летнего подростка, который готовил теракт в Нальчике.