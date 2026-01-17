Газета
Главная / Политика /

ФСБ предотвратила подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР

Ведомости

В Хабаровском крае и в Кабардино-Балкарии предотвратили теракты в отношении представителей органов госвласти и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России.

В Хабаровском крае задержан выходец из Центральной Азии 1995 г. р. По данным ФСБ, мужчина планировал поджечь административное здание, действуя по указаниям кураторов.

В КБР сотрудники республиканских УФСБ и МВД задержали 16-летнего подростка, который готовил теракт в Нальчике.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ, подросток планировал применить самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие в отношении сотрудников полиции.

В Санкт-Петербурге 14 января сотрудники ФСБ задержали женщину 1966 г. р., планировавшую совершить теракт. По данным ФСБ, она готовилась к убийству сотрудника оборонного предприятия в Ленинградской области.

