Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали женщину 1966 года рождения, планирующую совершить теракт. Сообщается, что она прошла обучение диверсионной деятельности под руководством кураторов. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным ФСБ, женщину завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) в период ее проживания в республике.
Прибыв в Россию через третьи страны, женщина попыталась получить доступ к тайнику в Смоленской области, где находились огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство. По данным ФСБ, она намеревалась использовать их для убийства сотрудника оборонного предприятия в Ленинградской области.
У нее были изъяты пистолет Макарова, самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, а также средства связи, содержащие переписку с координаторами террористической деятельности, находящимися на территории Украины.
Следственный отдел УФСБ по Смоленской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Кроме того, в настоящее время проводятся дополнительные мероприятия для квалификации ее действий по ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).
В Башкирии 14 января сотрудники ФСБ задержали 22-летнего местного жителя, который готовился поджечь трансформаторную подстанцию. По данным следствия, молодой человек связался с неизвестным через мессенджер Telegram. Последний предложил ему устроить поджог трансформаторной подстанции за вознаграждение в 23 000 руб. Во время подготовки к преступлению молодого человека задержали. У него изъяли инструменты и материалы, необходимые для осуществления диверсии.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.