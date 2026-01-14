Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Санкт-Петербурге

В Башкирии 14 января сотрудники ФСБ задержали 22-летнего местного жителя, который готовился поджечь трансформаторную подстанцию. По данным следствия, молодой человек связался с неизвестным через мессенджер Telegram. Последний предложил ему устроить поджог трансформаторной подстанции за вознаграждение в 23 000 руб. Во время подготовки к преступлению молодого человека задержали. У него изъяли инструменты и материалы, необходимые для осуществления диверсии.