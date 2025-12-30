Диверсанта ликвидировали при попытке подрыва системы подачи газа в КБР

По данным ФСБ, установлено, что житель Нальчика планировал подрыв участка республиканской газораспределительной системы по указанию куратора с украинской стороны. Мужчина прошел специальную подготовку в одном из лагерей сил специальных операций ВСУ, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию. При попытке его задержания он открыл огонь по силовикам и был ликвидирован ответным огнем.