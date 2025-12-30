Газета
Диверсанта ликвидировали при попытке подрыва системы подачи газа в КБР

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. При попытке задержания диверсант, действовавший по заданию украинских спецслужб, оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен.

По данным ФСБ, установлено, что житель Нальчика планировал подрыв участка республиканской газораспределительной системы по указанию куратора с украинской стороны. Мужчина прошел специальную подготовку в одном из лагерей сил специальных операций ВСУ, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию. При попытке его задержания он открыл огонь по силовикам и был ликвидирован ответным огнем.

«При нем находилось самодельное взрывное устройство мощностью до 5 кг в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства и боеприпасы», – сообщили в ЦОС ФСБ. В результате боестолкновения сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали.

24 декабря ФСБ сообщала о предотвращении взрыва на диспетчерской станции нефтепровода «Транснефти» в Тюменской области. Исполнитель, действовавший по заданию украинских спецслужб, был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления. По данным следствия, он получил инструкции по сборке самодельного взрывного устройства от украинского куратора и готовился к его окончательной сборке.

