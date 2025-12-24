Газета
Главная / Общество /

ФСБ предотвратила взрыв на диспетчерской станции нефтепровода «Транснефти»

Ведомости

Сотрудники ФСБ России предотвратили взрыв, который хотел устроить россиянин на диспетчерской станции нефтепровода «Транснефти» по заданию украинских спецслужб в Тюменской области. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Преступника ликвидировали, так как он оказал вооруженное сопротивление при задержании. По данным следствия, планировавший теракт получил инструкцию по сборке самодельного взрывного устройства от украинского куратора. Уроженец Винницкой области Украины купил комплектующие к нему и спрятал их в тайник. 24 декабря он хотел извлечь «средства террора для окончательной сборки взрывного устройства».

Установлено, что мужчина связывался с представителем террористической организации в мессенджере WhatsApp. Он также собирал сведения об обстановке вокруг объектов нефтегазовой отрасли в регионах России.

24 декабря силовики задержали 13-летнего жителя Астрахани, который хотел совершить теракты на территории Астраханской области и Дагестана. Он изготовил взрывное устройство для осуществления терактов, а также создал сообщество в мессенджере Telegram, где обучал подписчиков сборке таких устройств. Сейчас житель Астрахани находится в центре содержания для несовершеннолетних правонарушителей, где проведет не более 30 суток.

