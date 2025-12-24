ФСБ предотвратила взрыв на диспетчерской станции нефтепровода «Транснефти»

24 декабря силовики задержали 13-летнего жителя Астрахани, который хотел совершить теракты на территории Астраханской области и Дагестана. Он изготовил взрывное устройство для осуществления терактов, а также создал сообщество в мессенджере Telegram, где обучал подписчиков сборке таких устройств. Сейчас житель Астрахани находится в центре содержания для несовершеннолетних правонарушителей, где проведет не более 30 суток.