Шойгу: против России в конфликте на Украине фактически воюют 56 стран
В конфликте на Украине против России фактически воюют 56 стран мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
По словам секретаря Совбеза РФ, использование ВСУ дальнобойных беспилотников невозможно без систем управления, передачи данных и спутниковой инфраструктуры других стран. «Тут много кто в этом участвовал», – добавил Шойгу.
26 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что действия европейских членов НАТО в отношении Украины повышают опасность лобового столкновения альянса с Россией.