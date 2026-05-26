Рябков: действия ЕС по Украине увеличивают риск прямого столкновения НАТО с РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что действия европейских членов НАТО в отношении Украины повышают опасность лобового столкновения альянса с Россией. Об этом он сказал на Международном форуме по безопасности, передает ТАСС.

«Однако даже эта угроза пока не удерживает коллективную противостоящую России евронатовскую группу от попыток повышать ставки в противостоянии с Москвой», – заявил Рябков.

Накануне, 25 мая, в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил американскую сторону о начале системных ударов возмездия по Киеву. Днем ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности призвал международные структуры осудить теракт в Старобельске.

Главные заявления Рябкова о предупреждении США и ударах по Киеву

Политика / Международные отношения

Москва неоднократно заявляла, что накачка Украины вооружением со стороны Запада ведет к эскалации и повышает риск прямого столкновения России и НАТО.

26 мая Рябков заявил, что Россия рассчитывает, что реакция США на ответные удары по Киеву будет «ответственной». По его словам, в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора Рубио внимательно воспринял сигналы российской стороны, переданные ему Лавровым. Москва, по словам Рябкова, пока не видит предпосылок для начала диалога с США по стратегической стабильности и готова рассмотреть такую возможность только в случае зримых изменений к лучшему в политике Вашингтона.

