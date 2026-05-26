Главные заявления Рябкова о предупреждении США и ударах по Киеву

Главные заявления Рябкова о предупреждении США и ударах по КиевуМИД РФ раскрыл подробности переговоров Лаврова и Рубио
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков раскрыл детали телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, а также дал оценку текущему состоянию двусторонних отношений. Среди ключевых озвученных им тем – решение Москвы наносить систематические удары по Киеву, отсутствие предпосылок для стратегического диалога и медленный прогресс в нормализации дипотношений. «Ведомости» собрали основные тезисы.
О решении наносить удары по Киеву и реакции США
Лавров объяснил американской стороне, что привело Россию к решению о нанесении ударов по Киеву. «Среди прочего это полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов, которые мы наблюдаем, НАТО, натовских стран», – заявил Рябков.
Также в разговоре с Рубио Лавров заявил о необходимости эвакуации американского посольства в Киеве. «Ему также было сказано, что с учетом предстоящих масштаба акций с нашей стороны есть необходимость в эвакуации персонала дипучреждений США и других стран», – заявил он.
Госсекретарь США внимательно воспринял все направленные российской стороной сигналы о развитии ситуации на Украине, включая решение Москвы о систематических ударах по предприятиям ВПК в Киеве. «Я не буду пересказывать реакцию американской стороны. Госдепартамент выпустил на эту тему пресс-релиз», – сказал Рябков.
В Москве надеются, что реакция Вашингтона на эти шаги будет ответственной.
О нормализации двусторонних отношений
Россия и США с начала года провели ряд контактов, направленных на нормализацию двусторонних отношений. При этом он охарактеризовал прогресс как медленный и трудный. «В час по чайной ложке. Но, по крайней мере, нет отката», – сказал дипломат. Рябков добавил: «Для нас существенно, что да, медленно, да, со скрипом, очень вязко, очень туго, с осложнениями, но все же кое в чем по мелочам мы слегка продвигаемся».
Вместе с тем, конкретных договоренностей о приезде американских представителей в Россию пока нет. «На сегодня нет никакого понимания, ни по графику, ни по параметрам такого контакта», – уточнил Рябков.
Москва также призывает администрацию США осознать меру своей ответственности за реализацию договоренностей, достигнутых на саммите президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. «Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа», – заявил замглавы МИД РФ.
О стратегической стабильности
Предпосылок для запуска диалога с США по стратегической стабильности на сегодняшний день нет. По словам Рябкова, ситуация в мире не позволяет начать такие консультации без зримых изменений в политике Вашингтона по отношению к Москве в лучшую сторону.
«Обстановка в мире такова, что даже для диалога по стратегической стабильности и по вопросам, касающимся будущего контроля над вооружениями, на сегодня нет предпосылок. Только зримые изменения к лучшему в политике США на российском направлении могут, если это произойдет, привести нас к выводу, что такую возможность мы готовы рассмотреть. Но пока и близко ничего подобного нет», – заявил он.
О других темах разговора и международной повестке
Помимо украинского кризиса, Лавров и Рубио обсудили ситуацию вокруг Ирана. Рябков подтвердил, что международная тематика затрагивалась в ходе беседы. «Обсуждались некоторые международные темы, не исключая Ирана, затрагивалась тематика двусторонних отношений», – сказал он.
Также Рябков сообщил, что несколько недель назад в Марокко состоялась встреча экспертов «ядерной пятерки». «При британском координаторстве она прошла в городе Касабланка, в Марокко. Несколько недель назад», – рассказал он.