Главные заявления Рябкова о предупреждении США и ударах по Киеву

Россия и США с начала года провели ряд контактов, направленных на нормализацию двусторонних отношений. При этом он охарактеризовал прогресс как медленный и трудный. «В час по чайной ложке. Но, по крайней мере, нет отката», – сказал дипломат. Рябков добавил: «Для нас существенно, что да, медленно, да, со скрипом, очень вязко, очень туго, с осложнениями, но все же кое в чем по мелочам мы слегка продвигаемся».