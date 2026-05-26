Рубио предупредил о рисках эскалации конфликта на Украине

Затягивание конфликта на Украине повышает риск его дальнейшей эскалации и расширения. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции в Индии.

«Опасность во всех этих войнах по мере их продолжения и затягивания заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации, перерастания во что-то новое», – сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас активные переговоры с Украиной не ведутся. При этом Вашингтон готов принять участие в урегулировании ситуации, если для этого появится возможность. Рубио отметил, что США могут сыграть «конструктивную и полезную роль» в переговорном процессе.

24 мая директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщал, что Москва подготовила предложения к американскому плану урегулирования конфликта на Украине. По его словам, российская сторона разработала дополнения к документу из 27 пунктов и планирует представить их на следующем раунде контактов. Детали инициатив не раскрывались.

С начала 2026 г. состоялось три раунда переговоров с участием России, США и Украины. Последняя встреча прошла 17–18 февраля в Женеве. 18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что переговорный процесс поставлен на паузу на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, Москва рассчитывает на продолжение посреднических усилий США и возобновление диалога.

