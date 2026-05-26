Рубио предупредил о рисках эскалации конфликта на Украине

С начала 2026 г. состоялось три раунда переговоров с участием России, США и Украины. Последняя встреча прошла 17–18 февраля в Женеве. 18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что переговорный процесс поставлен на паузу на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, Москва рассчитывает на продолжение посреднических усилий США и возобновление диалога.