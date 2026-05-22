Главная / Политика /

Рябков объяснил понимание Москвой «духа Анкориджа»

Ведомости

Россия понимает под «духом Анкориджа» атмосферу доверия, сложившуюся между президентами РФ и США. Об этом замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил в интервью «Ведомостям».

Эта атмосфера доверия, по словам Рябкова, позволила в контексте саммита на Аляске в 2025 г. согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины. Россия остается привержена им.

«Поэтому неважно, как этот процесс именуется за океаном, – главное, что на высшем уровне в России и США сохраняется настрой на продолжение созидательной работы как на украинском направлении, так и по поиску путей восстановления взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества между нашими странами», – отметил замминистра.

Сергей Рябков: «Сложно представить нормализацию ситуации в мире без диалога России и США»

Политика / Интервью

Рябков также обратил внимание, что приемлемая модель отношений США и России предполагает неидологизированное и взаимоуважительное сосуществование, основа которого – обоюдное признание интересов друг друга и готовность решать возникающие проблемы через диалог. При этом в Москве готовы и к другим вариантам развития событий, добавил он.

