Политика

Сергей Рябков описал новую модель отношений между США и Россией

Для ее создания необходима готовность Вашингтона учитывать интересы Москвы
Роман Романов
Приемлемая модель отношений США и России подразумевает неидологизированное и взаимоуважительное сосуществование, основанное на обоюдном признании интересов друг друга и готовности решать возникающие проблемы через диалог. Об этом «Ведомостям» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он также подчеркнул, что в Москве готовы и к другим вариантам развития событий.

Прямой диалог с США публично возобновился в феврале 2025 г. после телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. После этого состоялось несколько этапов переговоров, посвященных как разрешению украинского конфликта, так и преодолению проблем в двусторонних отношениях. Одним из итогов этой дипломатии стал саммит Путина и Трампа в Анкоридже на американской Аляске в августе 2025 г.

Рябков уточнил, что при нынешней динамике и интенсивности двусторонних контактов на разных уровнях нет оснований говорить о замедлении диалога. «Скорее следует отметить, что, сравнительно быстро продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб обеим сторонам, мы переходим к решению более многоплановых, уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях. Ничего невозможного тут нет, но для успеха с обеих сторон потребуется политическая воля <...> Решения и выбор в конечном счете за американской стороной», – сказал он.

Комментируя актуальность формулировки «дух Анкориджа», Рябков объяснил, что не важно, как этот процесс именуется в США. Главным, по его словам, остается сохранение настроя на высшем уровне в России и США на продолжение «созидательной работы как на украинском направлении, так и по поиску путей восстановления взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества между нашими странами».

На пути к новой модели двусторонних отношений стоит не только сохраняющаяся и все еще сильная идеологизированность американской внешней политики, но и внутриполитический фактор, заключающийся в отсутствии в США российского лобби и в одновременном наличии там антироссийских лобби, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Эксперт также подчеркнул, что в США до сих пор воспринимают Россию как страну, проигравшую холодную войну, из-за чего значительная часть представителей американского внешнеполитического истеблишмента убеждена в том, что Москва должна идти на уступки ради сохранения отношений с США.

Кроме того, внешняя политика Вашингтона на российском направлении остается в определенной мере зависимой от европейских союзников по НАТО, которые пытаются помешать стабилизации его диалога с Москвой. В таких условиях мощным и в то же самое время опасным импульсом к развитию отношений между Россией и США может быть резкая эскалация отношений. «Это может остудить горячие головы в США и убедить их в необходимости учета и уважения российских интересов», – подчеркнул Суслов. Но он уточнил, что даже при таком развитии событий США все равно продолжат придерживаться курса на частичное сдерживание России, в первую очередь на постсоветском пространстве.

США по-прежнему считают свое государство единственной супердержавой и заинтересованы в сохранении своего глобального лидерства, что удерживает их от равноправного диалога с Россией, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, окончательное преодоление этого комплекса в ближайшее время вряд ли возможно, так как Россия часто используется в качестве инструмента мобилизации электората и однопартийцев во время избирательных циклов.

Оценивать потенциал изменений в двусторонних отношениях только по сигналам из Белого дома – методологическая ошибка, объясняет научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Полина Шаброва. Эксперт говорит, что, даже если президент демонстрирует готовность к диалогу, его пространство для маневра жестко ограничено законодательными рельсами, проложенными конгрессом.

Реальная нормализация возможна лишь при совпадении трех условий: политической воли администрации, готовности законодателей к точечным компромиссам и наличия внешнего контекста, который сделает ужесточение курса политически невыгодным для обеих партий. «Пока конгресс сохраняет за собой роль гаранта жесткого антироссийского курса, любые ожидания быстрой перезагрузки будут сталкиваться с системными ограничителями, которые гораздо устойчивее, чем электоральные циклы или медийные нарративы», – считает Шаброва.

На этом фоне 20 мая помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил об очередном визите спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

