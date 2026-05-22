Сергей Рябков описал новую модель отношений между США и Россией

Кроме того, внешняя политика Вашингтона на российском направлении остается в определенной мере зависимой от европейских союзников по НАТО, которые пытаются помешать стабилизации его диалога с Москвой. В таких условиях мощным и в то же самое время опасным импульсом к развитию отношений между Россией и США может быть резкая эскалация отношений. «Это может остудить горячие головы в США и убедить их в необходимости учета и уважения российских интересов», – подчеркнул Суслов. Но он уточнил, что даже при таком развитии событий США все равно продолжат придерживаться курса на частичное сдерживание России, в первую очередь на постсоветском пространстве.