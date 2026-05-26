Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GAZP116,6-0,05%CNY Бирж.00%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI119,07-0,03%RGBITR782,810%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Госдепе подтвердили телефонный разговор Рубио и Лаврова

Ведомости

Пресс-секретарь госдепартамента США Томми Пиготт подтвердил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По словам Пиготта, беседа состоялась по просьбе Лаврова. Стороны обменялись мнениями по российско-украинской войне, двусторонним отношениям и ситуации в Иране.

Согласно данным российского МИДа, Лавров по поручению президента довел до США информацию о том, что российская армия приступает к «системным и последовательным ударам» возмездия по объектам в Киеве. С российской стороны подчеркивалось, что удары наносятся в ответ на непрекращающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов в РФ. По информации официального справочника госдепа США на март 2026 г., среди ключевых сотрудников посольства США в Киеве числится 21 человек. В 2023 г. экс-госсекретарь Энтони Блинкен оценивал численность диппредставительства в 45 человек, не считая сотрудников Пентагона.

25 мая МИД РФ анонсировал последовательные и системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска. В ведомстве предупредили персонал дипломатических миссий о необходимости как можно скорее уехать из Киева.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте