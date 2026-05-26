В Госдепе подтвердили телефонный разговор Рубио и Лаврова
Пресс-секретарь госдепартамента США Томми Пиготт подтвердил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
По словам Пиготта, беседа состоялась по просьбе Лаврова. Стороны обменялись мнениями по российско-украинской войне, двусторонним отношениям и ситуации в Иране.
Согласно данным российского МИДа, Лавров по поручению президента довел до США информацию о том, что российская армия приступает к «системным и последовательным ударам» возмездия по объектам в Киеве. С российской стороны подчеркивалось, что удары наносятся в ответ на непрекращающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов в РФ. По информации официального справочника госдепа США на март 2026 г., среди ключевых сотрудников посольства США в Киеве числится 21 человек. В 2023 г. экс-госсекретарь Энтони Блинкен оценивал численность диппредставительства в 45 человек, не считая сотрудников Пентагона.
25 мая МИД РФ анонсировал последовательные и системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска. В ведомстве предупредили персонал дипломатических миссий о необходимости как можно скорее уехать из Киева.