Рябков: договоренностей о визите представителей США в РФ пока нет
Договоренностей о визите представителей США в Россию пока нет, но сигналы о возможных предстоящих переговорах Москва получала. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«На сегодня нет никакого понимания, ни по графику, ни по параметрам такого контакта», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Рябков подчеркнул, что отношения России и США движутся вперед, но «в час по чайной ложке».
Дипломат также рассказал, что госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора 25 мая получил от главы МИД РФ Сергея Лаврова разъяснения о решении нанести удары по административным центрам в Киеве. Российский министр также сообщил американской стороне о необходимости эвакуировать персонал дипучреждений США и других стран из столицы Украины.
24 мая директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук сообщил, что у Москвы есть предложения к плану Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российские эксперты подготовили конструктивные дополнения к документу из 27 пунктов и представят их на следующей встрече.
25 мая МИД РФ анонсировал последовательные и системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска. В ведомстве предупредили персонал дипломатических миссий о необходимости как можно скорее покинуть город.