Главная / Политика /

Рябков выразил надежду на «ответственную реакцию» Вашингтона на удары по Киеву

Ведомости

Россия рассчитывает, что реакция США на решение Москвы наносить ответные удары по предприятиям ВПК в Киеве будет «ответственной». Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора госсекретарь США Марко Рубио внимательно воспринял сигналы российской стороны, которые ему передал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Хочется надеяться, что реакция администрации на них будет ответственной», – сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Что сказали иностранные журналисты о последствиях удара ВСУ по Старобельску

Политика / Международные отношения

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле пока не знают о реакции Вашингтона на предупреждение Москвы о возможных ударах по Киеву.

25 мая МИД РФ сообщил, что Вооруженные силы России намерены наносить последовательные системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, центрам принятия решений и командным пунктам. Это станет ответом на атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске, где погиб 21 мирный житель.

В МИДе поясняли, что удар по Старобельску свидетельствует о нарушении Киевом международного гуманитарного права и положений Женевской конвенции 1949 г., регулирующей защиту гражданского населения в условиях вооруженных конфликтов.

Что увидели представители СМИ на месте обстрела колледжа в Старобельске
Старобельск (ЛНР) 24 мая посетили, как и анонсировал российский МИД, 50 представителей СМИ из 19 стран.
1  / 7

Старобельск (ЛНР) 24 мая посетили, как и анонсировал российский МИД, 50 представителей СМИ из 19 стран. / Евгений Биятов / РИА Новости

