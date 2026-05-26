Песков: Кремль пока не знает о реакции США на предупреждение об ударах по Киеву
Для России приоритетным является то предупреждение, которое направил российский МИД. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На вопрос о реакции Вашингтона о предупреждении об ударах по объектам в Киеве, представитель Кремля ответил, что не располагает такой информацией. По словам Пескова, известны только некоторые официальные заявления из европейских столиц и от представителей Евросоюза в Киеве.
25 мая МИД заявило, что Вооруженные силы России будут последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска.
По заявлению министерства, Киев атакой на Старобельск продемонстрировал пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Украинская сторона проигнорировала Женевскую конвенцию 1949 г., регулирующую защиту гражданского населения во время конфликтов.
Под удар попадут конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых при содействии специалистов из НАТО, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марком Рубио сообщил информацию о том, что ВС РФ приступают к «системным и последовательным ударам» возмездия по объектам в Киеве. Российская сторона подчеркнула, что удары наносятся в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории.