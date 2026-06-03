Сеченовский университет представил имплантат для восстановления зрения
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова совместно с группой компаний «Моторика» впервые продемонстрировал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) экспериментальный образец имплантата, предназначенного для компенсации утраченного зрения у пациентов с дисфункцией сетчатки. Об этом сообщили представители Сеченовского университета.
Как сообщили в университете, новый имплантат устанавливается субретинально – под сетчаткой глаза – и работает за счет внешнего светового сигнала. Устройство преобразует световые импульсы, поступающие от специальных очков, в электрические сигналы, стимулирующие сохранившиеся нервные клетки сетчатки.
В отличие от зарубежных решений разработка полностью беспроводная. Кроме того, в конструкции используется большее количество сверхтонких электродов, что позволяет повысить точность и физиологичность стимуляции.
Как отметил директор Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ Дмитрий Телышев, институт выступает технологическим ядром этого проекта. По его словам, уже есть необходимые компетенции в области гибкой электроники, биосовместимых материалов и нейростимуляции.
Проект рассчитан на три года и предусматривает проведение лабораторных исследований, а также испытаний на животных моделях, включая приматов. По словам Телышева, разработчикам предстоит решить ряд сложных научных и инженерных задач на стыке микроэлектроники, материаловедения и медицины.
Разработка импланта создается при поддержке программы «Приоритет-2030», входящей в национальный проект «Молодежь и дети».
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