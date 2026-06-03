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Сеченовский университет представил имплантат для восстановления зрения

Ведомости

Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова совместно с группой компаний «Моторика» впервые продемонстрировал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) экспериментальный образец имплантата, предназначенного для компенсации утраченного зрения у пациентов с дисфункцией сетчатки. Об этом сообщили представители Сеченовского университета.

Как сообщили в университете, новый имплантат устанавливается субретинально – под сетчаткой глаза – и работает за счет внешнего светового сигнала. Устройство преобразует световые импульсы, поступающие от специальных очков, в электрические сигналы, стимулирующие сохранившиеся нервные клетки сетчатки.

В отличие от зарубежных решений разработка полностью беспроводная. Кроме того, в конструкции используется большее количество сверхтонких электродов, что позволяет повысить точность и физиологичность стимуляции.

Как отметил директор Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ Дмитрий Телышев, институт выступает технологическим ядром этого проекта. По его словам, уже есть необходимые компетенции в области гибкой электроники, биосовместимых материалов и нейростимуляции.

Проект рассчитан на три года и предусматривает проведение лабораторных исследований, а также испытаний на животных моделях, включая приматов. По словам Телышева, разработчикам предстоит решить ряд сложных научных и инженерных задач на стыке микроэлектроники, материаловедения и медицины.

Разработка импланта создается при поддержке программы «Приоритет-2030», входящей в национальный проект «Молодежь и дети».

17 мая специалисты Сеченовского университета предложили новый метод лечения гипертонии, учитывающий индивидуальные особенности ДНК пациента. Ученые кафедры клинической фармакологии изучили причины, по которым разные пациенты по-разному отвечают на стандартную терапию. Ключевым фактором оказались индивидуальные генетические особенности. На основе этих данных был создан и запатентован алгоритм: сначала пациент сдает генетический тест по определенным маркерам, а затем врач подбирает препарат и его дозировку с учетом результатов анализа.

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