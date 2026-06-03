Сеченовский университет представил имплантат для восстановления зрения

17 мая специалисты Сеченовского университета предложили новый метод лечения гипертонии, учитывающий индивидуальные особенности ДНК пациента. Ученые кафедры клинической фармакологии изучили причины, по которым разные пациенты по-разному отвечают на стандартную терапию. Ключевым фактором оказались индивидуальные генетические особенности. На основе этих данных был создан и запатентован алгоритм: сначала пациент сдает генетический тест по определенным маркерам, а затем врач подбирает препарат и его дозировку с учетом результатов анализа.