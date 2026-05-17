Сеченовский университет создал генетический алгоритм для лечения гипертоников

Кроме того, исследователи обнаружили, что эффективность ирбесартана зависит от его концентрации в крови. Но этот эффект наиболее заметен только в первые три недели лечения. Затем у некоторых пациентов чувствительность к препарату снижается. Для валсартана такой зависимости не выявлено. В перспективе разработчики планируют расширить свой алгоритм и на другие группы лекарств от повышенного давления, чтобы сделать терапию максимально персонализированной.