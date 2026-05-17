Сеченовский университет создал генетический алгоритм для лечения гипертоников
Специалисты Сеченовского университета предложили новый метод лечения гипертонии, учитывающий индивидуальные особенности ДНК пациента, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
Ученые кафедры клинической фармакологии изучили причины, по которым разные пациенты по-разному отвечают на стандартную терапию. Ключевым фактором оказались индивидуальные генетические особенности. На основе этих данных был создан и запатентован алгоритм: сначала пациент сдает генетический тест по определенным маркерам, а затем врач подбирает препарат и его дозировку с учетом результатов анализа.
В исследовании приняли участие 179 человек с впервые диагностированной гипертонией, которые ранее не получали лечения. Им назначили терапию, провели генетическое тестирование и в течение трех месяцев наблюдали за показателями давления и концентрацией лекарств в крови. Выяснилось, что носители определенного варианта гена CYP2C9*3 имеют значительно более высокий риск резкого падения давления (гипотензии) с сопутствующими головокружением и слабостью при приеме ирбесартана. Таким пациентам ученые рекомендуют альтернативные препараты, например валсартан.
Кроме того, исследователи обнаружили, что эффективность ирбесартана зависит от его концентрации в крови. Но этот эффект наиболее заметен только в первые три недели лечения. Затем у некоторых пациентов чувствительность к препарату снижается. Для валсартана такой зависимости не выявлено. В перспективе разработчики планируют расширить свой алгоритм и на другие группы лекарств от повышенного давления, чтобы сделать терапию максимально персонализированной.