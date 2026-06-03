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Главная / Общество /

Минздрав: в России меньше 1 млн людей с ВИЧ-инфекцией

Ведомости

В России сейчас проживает меньше 1 млн людей с ВИЧ-инфекцией. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий на сессии ПМЭФ «Россия – Китай: открытый диалог об инновациях в борьбе с ВИЧ и онкологией».

«Сегодня в стране живет чуть больше 931 000 людей с ВИЧ-инфекцией», – сказал Плутницкий (цитата по ТАСС).

По его словам, с 2016 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России сократилась в два раза. Также около 90% людей, живущих с этим диагнозом, знают о своем статусе и имеют возможность своевременно начать лечение.

В Минздраве также рассчитывают на использование новых технологий в медицине. 26 февраля заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявлял на Форуме будущих технологий, что ИИ способен помочь в решении фундаментальных задач, связанных с лечением и профилактикой онкологических заболеваний и ВИЧ-инфекции. По его словам, искусственный интеллект не является универсальным решением, однако может существенно ускорить разработку лекарств и повысить эффективность исследований на всех этапах создания новых препаратов.

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