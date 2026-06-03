Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,856+0,6%VEON-RX59,3+0,68%BLNG10,1-1,94%IMOEX2 598,45-0,84%RTSI1 116,07-1,9%RGBI119,09+0,28%RGBITR784,88+0,3%
Главная / Бизнес /

Замглавы Минпромторга: роль МСП в производстве выросла на 35%

Ведомости

Роль малого и среднего бизнеса в российском производстве в прошлом году выросла на 35%. В промышленном производстве МСП заняли 15%, когда всегда занимали 14-14,5%, рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский в ходе ПМЭФ-2026.

Он добавил, что малые предпринимательства особо важны в сфере производства беспилотников и в биоэкономике.

Замминистра подчеркнул, что 45-50% МСП получают господдержку. Финансовые меры и дополнительные условия поддержки охватывают весь цикл – от разработки до сбыта.

2 июня глава «Опоры России» (представляет интересы МСП) Александр Калинин рассказал «Ведомостям», что обороты по счетам компаний МСП в I квартале 2026 г. упали на 16%. Он рассказал, что на это влияют снижение спроса, рост налогов и страховых взносов, высокая стоимость денег, рост себестоимости и издержек, рост тарифов естественных монополий, административных штрафов, кадровый дефицит.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её