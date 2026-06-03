Замглавы Минпромторга: роль МСП в производстве выросла на 35%

2 июня глава «Опоры России» (представляет интересы МСП) Александр Калинин рассказал «Ведомостям», что обороты по счетам компаний МСП в I квартале 2026 г. упали на 16%. Он рассказал, что на это влияют снижение спроса, рост налогов и страховых взносов, высокая стоимость денег, рост себестоимости и издержек, рост тарифов естественных монополий, административных штрафов, кадровый дефицит.