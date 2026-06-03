В «Яндексе» указали на ответственность ИИ-разработчиков перед пользователями

«Очень важна ответственность у разработчика до тех пор, пока люди еще не разобрались в деталях, что такое искусственный интеллект, и могут ошибиться. Ответственность разработчика сделать так, чтобы у человека не было иллюзий. Вот он понимал, глядя на ответ, что скорее всего так, но это может быть ошибка», – сказал он.