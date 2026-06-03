В «Яндексе» указали на ответственность ИИ-разработчиков перед пользователями
Разработчики моделей искусственного интеллекта (ИИ) должны отвечать за то, чтобы пользователи не испытывали ложного доверия к нейросетям. Об этом заявил директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекс» Александр Крайнов на сессии «Искусственный интеллект в креативных индустриях: национальные стратегии развития и границы применения» в рамках ПМЭФа.
«Очень важна ответственность у разработчика до тех пор, пока люди еще не разобрались в деталях, что такое искусственный интеллект, и могут ошибиться. Ответственность разработчика сделать так, чтобы у человека не было иллюзий. Вот он понимал, глядя на ответ, что скорее всего так, но это может быть ошибка», – сказал он.
Крайнов привел пример с врачом, к которому сложился определенный уровень доверия, в то время как к нейросетям такого доверия пока нет. Задача разработчика также состоит в том, чтобы создать у пользователя интуицию по вопросу доверия к ИИ.
«Ведомости» писали в феврале, что разработчиков ИИ могут обязать раскрывать сведения о наборах данных, на которых обучалась или тестировалась их нейросеть. В июне 2025 г. заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов сообщил о том, что Минцифры займется разработкой реестра доверенного ИИ для использования в объектах критической инфраструктуры.