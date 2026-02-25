Разработчиков нейросетей могут обязать раскрывать исходные данные

Сейчас большинство нормативных правовых актов в РФ относительно ИИ носит лишь стимулирующий характер, при этом есть точечные ограничения и механизмы саморегулирования. Например, в 2020 г. был принят закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» (ЭПР), который позволяет делать правовые исключения для апробирования новых технологий. К концу 2024 г. запущено 16 экспериментальных правовых режимов. В рамках ЭПР были определены случаи обязательного страхования за вред, причиненный применением технологий ИИ, перечисляют авторы документа. Помимо ограничений, утвержденных законом об ЭПР, правила внедрения и использования ИИ существующим законодательством не закреплены.

С 2025 г. действует национальный проект «Экономика данных», частью которого является федеральный проект «Искусственный интеллект». В рамках него государство направляет гранты на поддержку проектов в сфере ИИ и реализует работу научно-исследовательских центров. В том же году Банк России представил кодекс этики в сфере разработки и применения ИИ на финансовом рынке. В нем заложены пять принципов: человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками. Сам по себе кодекс носит рекомендательный характер.