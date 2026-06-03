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На ПМЭФе показали обновленные Aurus Senat и Aurus Senat Long

Ведомости

На Петербургском международном экономическом форуме показали обновленные модели Aurus Senat и Aurus Senat Long, передает ТАСС.

В Aurus Senat обновили переднюю и заднюю оптику, решетку радиатора. Также в модели обновили дизайн колесных дисков и расширили цветовую палитру. Aurus Senat Long получила обновленную мультимедийную систему и новый стиль сидений.

Проект Aurus начался в 2013 г. Тогда правительство поручило ФГУП НАМИ разработку семейства автомобилей на единой модульной платформе для перевозки первых лиц страны. Правительство выделило на проект 12,4 млрд руб. Лимузин, получивший наименование Senat, впервые использовался на инаугурации президента Владимира Путина 7 мая 2018 г.

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