На ПМЭФе показали обновленные Aurus Senat и Aurus Senat Long

Проект Aurus начался в 2013 г. Тогда правительство поручило ФГУП НАМИ разработку семейства автомобилей на единой модульной платформе для перевозки первых лиц страны. Правительство выделило на проект 12,4 млрд руб. Лимузин, получивший наименование Senat, впервые использовался на инаугурации президента Владимира Путина 7 мая 2018 г.