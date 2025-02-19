В Думе обсуждают вопрос о страховании Aurus, закрепленных за руководством палаты

Если автомобиль страховать, то это будет стоить около 3 млн руб., утверждают собеседники «Ведомостей». Другой источник говорит, что некоторые правительственные Aurus застрахованы по каско, а те автомобили, которые находятся в пользовании в Госдуме, по каско не застрахованы, на них есть только ОСАГО. По словам источника «Ведомостей», причиной того, что этот вопрос был поднят, стала ситуация с одной из машин. Предварительный ущерб от аварии составил порядка 15 млн руб., и до сих пор нет понимания, кто и как будет оплачивать этот ремонт в отсутствие каско.