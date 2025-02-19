В Думе обсуждают вопрос о страховании Aurus, закрепленных за руководством палаты

В Думе обсуждают вопрос о страховании Aurus, закрепленных за руководством палатыВ КПРФ опасаются, что водителям высокопоставленных депутатов придется самим оплачивать дорогой ремонт
Фракция КПРФ подняла вопрос о страховании автомобилей Aurus, на которых теперь ездят лидеры фракций и вице-спикеры Госдумы. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в нижней палате парламента. По словам одного из них, об этой проблеме коммунисты высказались на Совете Госдумы. Проблема в том, что стоимость Aurus – около 50 млн руб., но машины не застрахованы. Таким образом, если автомобиль попадет в аварию, то его ремонт должен оплачивать водитель машины, объясняют два источника «Ведомостей».
Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев подтвердил «Ведомостям», что эта тема поднималась на Совете Госдумы: «Представьте себе, что на машине появляется царапина и водитель за ремонт должен будет заплатить 300 000 руб. с учетом цены на машину!»
Если автомобиль страховать, то это будет стоить около 3 млн руб., утверждают собеседники «Ведомостей». Другой источник говорит, что некоторые правительственные Aurus застрахованы по каско, а те автомобили, которые находятся в пользовании в Госдуме, по каско не застрахованы, на них есть только ОСАГО. По словам источника «Ведомостей», причиной того, что этот вопрос был поднят, стала ситуация с одной из машин. Предварительный ущерб от аварии составил порядка 15 млн руб., и до сих пор нет понимания, кто и как будет оплачивать этот ремонт в отсутствие каско.
Вопросы транспортного обеспечения и обслуживания закреплены за управлением делами президента (УДП), сказали «Ведомостям» в управлении пресс-службы и информации Госдумы, переадресовав туда запрос. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу УДП.
Ответственность действительно может перекладываться на водителей, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «И не важно, является ли водитель виновником ДТП, – в случае аварии ОСАГО покрывает только 450 000 руб., а это значит ремонт лишь одной фары Aurus, которая стоит 300 000 руб.». «Поэтому здесь нужен договор каско, причем общий, на страхование всех автомобилей, находящихся в распоряжении депутатов, и на него требуется объявлять госзакупку», – отмечает Шапарин.
Автомобили Aurus страхуют как по ОСАГО, так и по каско, говорит старший управляющий продуктом департамента розничного страхования «РЕСО-гарантии» Павел Яковлев: «Тариф каско всегда индивидуальный, потому что зависит от множества факторов и условий договора. В среднем базовый тариф обычно 3–4% от стоимости автомобиля, но индивидуальный может быть и ниже. <...> Когда приходит запрос на страхование автопарка (часто это бывает через тендер) или единичных авто, мы его рассматриваем и предлагаем возможные условия, а страховаться на них или нет – решает уже клиент».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в октябре 2024 г. сообщал, что лидеры думских фракций и вице-спикеры Госдумы до конца года пересядут на Aurus. Он говорил, что поступит семь машин этой марки. К тому моменту сам Володин, а также первые вице-спикеры Александр Жуков и Иван Мельников уже ездили на Aurus. Таким образом, за Думой закреплено 10 Aurus.
С начала этого года руководители фракций и вице-спикеры действительно пересели на Aurus. Раньше за вице-спикерами Госдумы и руководителями фракций были закреплены Genesis, а за главами комитетов – BMW и Genesis.
Разговор о том, чтобы пересадить депутатов на отечественные машины, Володин начал в июле 2023 г. Тогда спикер сказал о необходимости «как можно быстрее» пополнить автопарк Госдумы «Ладами» и «Москвичами». За руководством Госдумы и главами комитетов закреплены отдельные машины, а рядовые депутаты обычно используют «разгонные» машины из думского автопарка.