В Мосбирже призвали добиваться симметрии в вопросе снятия санкций с банков

«Хочется получить обратно потоки Citibank, J. P. Morgan, The Bank of New York [Mellon] и всех остальных. Но у нас есть наши банки, которые не могут с ними конкурировать из-за того, что наложены санкции. И вот, мне кажется, в переговорном процессе очень важно добиваться симметрии», – указал он.