В Мосбирже призвали добиваться симметрии в вопросе снятия санкций с банков
Допуск иностранных банков на российский рынок должен основываться на принципе симметрии в вопросе санкций. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов на ПМЭФе.
По его словам, сейчас российские акции стоят «столько, сколько они должны стоить», но когда уйдут риски, они будут очень дешевые: «Я думаю, что мы увидим здесь и всю когорту иностранных инвесторов, которые были у нас до 2014 г.».
Швецов обратил внимание на последующий вызов о том, допускать ли на российский рынок иностранного инвестора, который лишен санкций, до того, как снимут санкции с российских инвестбанков за рубежом.
«Хочется получить обратно потоки Citibank, J. P. Morgan, The Bank of New York [Mellon] и всех остальных. Но у нас есть наши банки, которые не могут с ними конкурировать из-за того, что наложены санкции. И вот, мне кажется, в переговорном процессе очень важно добиваться симметрии», – указал он.
14 февраля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что процесс отмены западных санкций после завершения конфликта на Украине будет длительным и поэтапным. Эта тема уже обсуждалась с Американской торговой палатой в Москве и Ассоциацией европейского бизнеса. Стороны сошлись на том, что в первую очередь необходимо снимать ограничения в сферах, затрагивающих здоровье и безопасность граждан.