Глава РСПП: отмена западных санкций затянется надолго

Шохин подчеркнул, что все ограничения полностью не снимут одномоментно. По его словам, эта тема уже обсуждалась с Американской торговой палатой в Москве и Ассоциацией европейского бизнеса. Стороны сошлись во мнении, что в первую очередь необходимо снимать ограничения в сферах, затрагивающих здоровье и безопасность граждан, включая здравоохранение, медицину, поставки лекарств, гражданскую авиацию, климат и экологию, а также работу на шельфе, поскольку эти вопросы носят трансграничный характер и влияют на климатическую повестку. По этим направлениям, по мнению Шохина, санкции должны отменяться максимально быстро, тогда как по остальным можно говорить об этапности. При этом он усомнился, что европейцы захотят вернуться к закупкам российского газа, назвав отказ от него не ошибкой, а глупостью.