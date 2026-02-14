Глава РСПП: отмена западных санкций затянется надолго
Процесс отмены западных санкций после урегулирования конфликта на Украине будет длительным и поэтапным. Об этом глава российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил в интервью ТАСС.
Шохин подчеркнул, что все ограничения полностью не снимут одномоментно. По его словам, эта тема уже обсуждалась с Американской торговой палатой в Москве и Ассоциацией европейского бизнеса. Стороны сошлись во мнении, что в первую очередь необходимо снимать ограничения в сферах, затрагивающих здоровье и безопасность граждан, включая здравоохранение, медицину, поставки лекарств, гражданскую авиацию, климат и экологию, а также работу на шельфе, поскольку эти вопросы носят трансграничный характер и влияют на климатическую повестку. По этим направлениям, по мнению Шохина, санкции должны отменяться максимально быстро, тогда как по остальным можно говорить об этапности. При этом он усомнился, что европейцы захотят вернуться к закупкам российского газа, назвав отказ от него не ошибкой, а глупостью.
Глава РСПП отметил, что иностранный бизнес, особенно малый и средний, например в Италии, сохраняет интерес к работе с Россией и будет искать возможности для сотрудничества, необязательно в рамках крупных проектов. В то же время, по его словам, российские компании за последнее время значительно продвинулись в импортозамещении и не ждут возвращения ушедших брендов.
Шохин добавил, что необходимо обеспечить защиту интересов отечественных производителей. Подход будет избирательным, с прицелом на баланс выгод и сохранение качества и доступности продукции на российском рынке, а также с учетом интересов российского бизнеса, стремящегося на зарубежные рынки.
В декабре 2025 г. в Италии оценили потери от запрета поставок сантехники в Россию в 140 млн евро. По словам президента Итало‑Российской торговой палаты Винченцо Трани, с учетом других товарных категорий, затронутых ограничительными мерами, общий объем упущенной выгоды может достичь 250 млн евро в год.
Совет ЕС 26 января окончательно утвердил поэтапный отказ от российского газа. С 1 января 2027 г. вступает в силу запрет на импорт сжиженного природного газа, а с 30 сентября того же года – на поставки трубопроводного топлива.
В феврале Еврокомиссия представила новый 20-й пакет санкций против России. Новые санкции затронули энергетику, финансовый сектор и торговлю. Ранее сообщалось, что Евросоюз рассчитывает принять 20-й пакет санкций 24 февраля 2026 г.