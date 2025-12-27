Газета
В Италии оценили потери от запрета поставок сантехники в Россию в 140 млн евро

Запрет на экспорт санитарной продукции в Россию обойдется итальянскому бизнесу примерно в 140 млн евро ежегодных потерь. Об этом сообщил «РИА Новости» президент Итало‑Российской торговой палаты Винченцо Трани.

По его оценкам, с учетом других товарных категорий, затронутых ограничительными мерами, общий объем упущенной выгоды может достичь 250 млн евро в год.

Трани подчеркнул, что такие потери особенно болезненны для малых и средних предприятий, которые ранее прочно закрепились на российском рынке. ЕС в последнем, 19-м пакете санкций, принятом ЕС 23 октября, запретил поставлять в РФ унитазы, биде, раковины и другую сантехнику.

Ограничительные меры также затронули энергетическую инфраструктуру России: в частности, был ограничен импорт сжиженного природного газа (СПГ), а также введены санкции в отношении крупнейших нефтяных компаний и ряда судов.

В рамках этого пакета под санкционные ограничения попали 45 организаций. Среди них – 12 компаний, зарегистрированных на территории Китая и Гонконга.

В декабре Совет Европейского союза принял решение о продлении всех 19 пакетов экономических санкций в отношении России. Ограничительные меры будут действовать до 31 июля 2026 г.

Санкции затрагивают ключевые секторы российской экономики: финансовый, торговый, энергетический, транспортный, технологический и оборонный. Кроме того, ограничения распространяются на предоставление услуг российским юридическим и физическим лицам.

