Путин заявил, что унитазы понадобятся самому ЕС при сохранении нынешней политики

В 19-м пакете санкций ЕС запретил поставки в Россию унитазов, биде, раковин и другой сантехники. Документ опубликован в «Официальном журнале Европейского союза». Помимо этого, ограничения коснулись «привитых и непривитых рододендронов и азалий, роз и других живых растений, включая их черенки и отводки». Евросоюз также запретил поставки листвы, веток, частей растений, трав, мхов и лишайников, используемых для декоративных композиций.