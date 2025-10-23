Газета
Политика

Путин заявил, что унитазы понадобятся самому ЕС при сохранении нынешней политики

Ведомости

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Евросоюза включить сантехнику в новый пакет санкций против России. По его словам, при сохранении нынешнего курса унитазы Европе «понадобятся самой».

«Они [унитазы] им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении РФ», – сказал Путин.

В 19-м пакете санкций ЕС запретил поставки в Россию унитазов, биде, раковин и другой сантехники. Документ опубликован в «Официальном журнале Европейского союза». Помимо этого, ограничения коснулись «привитых и непривитых рододендронов и азалий, роз и других живых растений, включая их черенки и отводки». Евросоюз также запретил поставки листвы, веток, частей растений, трав, мхов и лишайников, используемых для декоративных композиций.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова уже иронично отреагировала на решение Евросоюза включить мхи и лишайники в новый санкционный список. Она предположила, что следующим шагом ЕС, вероятно, станет запрет на перелет птиц и движение подземных вод.

19-й пакет санкций направлен прежде всего против российской энергоинфраструктуры. Рестрикции затронули импорт СПГ, крупнейшие нефтяные компании и суда РФ.

