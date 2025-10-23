ЕС в 19-м пакете санкций запретил поставлять в РФ унитазы и прочую сантехнику

В перечне ЕС также говорится, что под ограничения попали «привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки». Кроме того, ЕС ввел запрет на поставки листвы, веток, частей растений и цветов без бутонов, а также трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для составления букетов и декоративных композиций.