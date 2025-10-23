Газета
Главная / Политика /

ЕС в 19-м пакете санкций запретил поставлять в РФ унитазы и прочую сантехнику

Ведомости

Европейский союз (ЕС) в 19-м пакете санкций запретил поставлять в Россию унитазы и другую сантехнику. Об этом говорится в журнале ЕС.

В документе уточняется, что к ввозу запрещены биде, раковины, унитазы и прочие сантехнические приспособления.

В перечне ЕС также говорится, что под ограничения попали «привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки». Кроме того, ЕС ввел запрет на поставки листвы, веток, частей растений и цветов без бутонов, а также трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для составления букетов и декоративных композиций.

23 октября глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о принятии 19-го пакета санкций против России. По ее словам, меры затронули российские банки, криптовалютные биржи, а также компании в Индии и Китае.

