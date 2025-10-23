ЕС запретил поставки в Россию роз, рододендронов и азалий
Европейский союз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запретил экспорт в Россию роз, рододендронов и азалий. Соответствующее постановление опубликовано в журнале ЕС.
В документе уточняется, что под ограничения попали «привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки». Кроме того, ЕС ввел запрет на поставки листвы, веток, частей растений и цветов без бутонов, а также трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для составления букетов и декоративных композиций.
Подчеркивается, что под санкции подпадают все виды этих товаров – свежие, высушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или обработанные иным образом. Новые ограничения вступят в силу 24 октября.
23 октября глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о принятии 19-го пакета санкций против России. По ее словам, меры затронули российские банки, криптовалютные биржи, а также компании в Индии и Китае.