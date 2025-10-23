ЕС официально утвердил 19-й пакет антироссийских санкций

В тот же день глава минфина США Скотт Бессент заявил, что новые американские санкции против России станут крупнейшими на данный момент. По его словам, речь идет не о вторичных пошлинах. Он вновь сказал, что президент США Дональд Трамп разочарован ходом переговоров по Украине. После этого Бессент обвинил Москву в якобы нечестном ведении процесса по урегулированию конфликта.