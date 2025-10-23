Газета
Главная / Политика /

ЕС официально утвердил 19-й пакет антироссийских санкций

Он направлен против банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае
Ведомости

Евросоюз (ЕС) официально принял новый пакет рестрикций против России, заявила в соцсети X глава евродипломатии Кая Каллас.

«Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае», – написала она.

По данным Bloomberg, ограничения также включают запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 2027 г. и санкции против еще 117 судов «теневого флота». Агентство Reuters пишет, что в рамках 19-го пакета рестрикций ЕС также ограничивает передвижение российских дипломатов внутри объединения.

22 октября Bloomberg сообщал, что в новом пакете санкций будет зафиксирован запрет на экспорт в РФ товаров общей стоимостью более 40 млрд евро. Также агентство анонсировало введение ограничений против юридических лиц из Китая и Индии за торговое сотрудничество с Россией.

В тот же день глава минфина США Скотт Бессент заявил, что новые американские санкции против России станут крупнейшими на данный момент. По его словам, речь идет не о вторичных пошлинах. Он вновь сказал, что президент США Дональд Трамп разочарован ходом переговоров по Украине. После этого Бессент обвинил Москву в якобы нечестном ведении процесса по урегулированию конфликта.

