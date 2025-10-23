Газета
Главная / Политика /

Захарова: ЕС в 20-м пакете санкций может запретить перелет птиц и течение воды

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на решение Евросоюза включить мхи и лишайники в новый санкционный список. Дипломат предположила, что следующим шагом станет запрет на перелет птиц и движение подземных вод.

Она пошутила, что Россия «не знает, как жить без европейского мха и лишайников».

«Видимо, в 20-м, юбилейном, пакете запретят перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами», – сказала дипломат в комментарии ТАСС.

До этого ЕС утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, распространив запрет на экспорт в Россию роз, рододендронов, азалий и других живых растений. Под ограничения также попали лиственные ветви, части растений, травы, мхи и лишайники, используемые для букетов и декоративных композиций.

Новые меры направлены против российской энергетической инфраструктуры, крупнейших нефтяных компаний и судов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что ЕС поэтапно введет запрет на импорт российского СПГ: краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, долгосрочные – с 1 января 2027 г.

Также ЕС ввел санкции против 118 судов «теневого флота» России, ограничил перестрахование российских самолетов и судов, а в санкционный список внес 45 организаций, включая 12 компаний из Китая и Гонконга. Пекин уже подверг эти меры критике.

