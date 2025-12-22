Совет ЕС одобрил продление всех пакетов санкций против России до лета 2026 года
Совет ЕС продлил экономические санкции ЕС против России до 31 июля 2026 г. Об этом сообщил совет в X.
«Санкции направлены против финансового, торгового, энергетического, транспортного, технологического и оборонного секторов России, а также против услуг, предоставляемых России или российским гражданам», – говорится в сообщении.
Таким образом, продлевается действие всех 19-и пакетов антироссийских санкций, введенных ЕС.
До этого инициативу одобрили руководители государств Евросоюза, говорила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Последний 19-й пакет санкций был принят ЕС 23 октября. Он был направлен против энергетической инфраструктуры и затронул импорт сжиженного природного газа (СПГ), крупнейшие нефтяные компании, а также ряд судов. Тогда же под ограничения попали 45 организаций, включая 12 компаний, зарегистрированных в Китае и Гонконге.
Кроме того, 18 декабря Евросоюз добавил в санкционный список 41 морское судно, якобы причастное к перевозке российской нефти. Общее количество морских судов, подпавших под антироссийские санкции, достигло почти 600.