Совет ЕС одобрил продление всех пакетов санкций против России до лета 2026 года

Последний 19-й пакет санкций был принят ЕС 23 октября. Он был направлен против энергетической инфраструктуры и затронул импорт сжиженного природного газа (СПГ), крупнейшие нефтяные компании, а также ряд судов. Тогда же под ограничения попали 45 организаций, включая 12 компаний, зарегистрированных в Китае и Гонконге.