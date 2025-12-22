Газета
Главная / Политика /

Совет ЕС одобрил продление всех пакетов санкций против России до лета 2026 года

Ведомости

Совет ЕС продлил экономические санкции ЕС против России до 31 июля 2026 г. Об этом сообщил совет в X.

«Санкции направлены против финансового, торгового, энергетического, транспортного, технологического и оборонного секторов России, а также против услуг, предоставляемых России или российским гражданам», – говорится в сообщении.

Таким образом, продлевается действие всех 19-и пакетов антироссийских санкций, введенных ЕС.

Что вошло в 19-й пакет санкций Евросоюза

Политика / Международные отношения

До этого инициативу одобрили руководители государств Евросоюза, говорила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Последний 19-й пакет санкций был принят ЕС 23 октября. Он был направлен против энергетической инфраструктуры и затронул импорт сжиженного природного газа (СПГ), крупнейшие нефтяные компании, а также ряд судов. Тогда же под ограничения попали 45 организаций, включая 12 компаний, зарегистрированных в Китае и Гонконге.

Кроме того, 18 декабря Евросоюз добавил в санкционный список 41 морское судно, якобы причастное к перевозке российской нефти. Общее количество морских судов, подпавших под антироссийские санкции, достигло почти 600. 

