ЕС продлил 19 пакетов антироссийских санкций на полгода

15 декабря ЕС включил в санкционный список руководство Международного дискуссионного клуба «Валдай» и связанных с ним российских экспертов. Отдельно в решении объединения отмечалось, что ЕС впервые ввел санкции против гражданина США – бывшего помощника шерифа штата Флорида Джона Марка Дугана. В Брюсселе заявили, что он обвиняется в поддержке «прокремлевских информационных операций в интернете».