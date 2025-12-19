Газета
Политика

ЕС продлил 19 пакетов антироссийских санкций на полгода

Ведомости

Руководители государств Евросоюза (ЕС) продлили пакеты санкций против России еще на шесть месяцев. Решение было принято в ходе саммита Евросовета, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня, например, мы единогласно продлили 19 пакетов санкций», – сказала глава ЕК (цитата по «РИА Новости»).

18 декабря ЕС добавил в санкционный список 41 морское судно, якобы причастное к перевозке российской нефти. Общее количество судов, подпавших под антироссийские санкции, достигло почти 600. 

15 декабря ЕС включил в санкционный список руководство Международного дискуссионного клуба «Валдай» и связанных с ним российских экспертов. Отдельно в решении объединения отмечалось, что ЕС впервые ввел санкции против гражданина США – бывшего помощника шерифа штата Флорида Джона Марка Дугана. В Брюсселе заявили, что он обвиняется в поддержке «прокремлевских информационных операций в интернете».

