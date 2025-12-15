ЕС ввел санкции против руководства клуба «Валдай»

Отдельно отмечается, что ЕС впервые ввел санкции против гражданина США – бывшего помощника шерифа штата Флорида Джона Марка Дугана. В Брюсселе заявили, что он обвиняется в поддержке «прокремлевских информационных операций в интернете». В решении Совета ЕС утверждается, что Дуган, получивший в 2016 г. политическое убежище в России, обладает американским и российским гражданством.