ЕС ввел санкции против руководства клуба «Валдай»
Евросоюз расширил санкционный список, включив в него руководство Международного дискуссионного клуба «Валдай» и связанных с ним российских экспертов. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
Под ограничения попали генеральный директор Российского совета по международным делам и программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев, директор по научной работе клуба Федор Лукьянов, эксперт «Валдая» Дмитрий Суслов, а также председатель совета Фонда развития и поддержки «Валдая» Андрей Быстрицкий.
Кроме того, в санкционный перечень включен декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, Международное движение русофилов, а также 142-й батальон радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ, дислоцированный в Калининградской области.
Отдельно отмечается, что ЕС впервые ввел санкции против гражданина США – бывшего помощника шерифа штата Флорида Джона Марка Дугана. В Брюсселе заявили, что он обвиняется в поддержке «прокремлевских информационных операций в интернете». В решении Совета ЕС утверждается, что Дуган, получивший в 2016 г. политическое убежище в России, обладает американским и российским гражданством.
Также в санкционный список включена украинская журналистка Диана Панченко, а также несколько компаний, зарегистрированных во Вьетнаме и Объединенных Арабских Эмиратах.
15 декабря глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза 15 декабря утвердят очередной пакет санкций в отношении России. По ее словам, новые ограничения затронут морские суда, которые в ЕС относят к так называемому «теневому флоту».