Каллас: 15 декабря главы МИД ЕС утвердят новые санкции против РФ

В санкционный список были включены ПАО «Соллерс» и его дочерние структуры, а также Опытно-конструкторское бюро моторостроения. Кроме того, ограничения коснулись «АвтоВАЗа» и главы компании Максима Соколова. В компании заявляли, что санкции ЕС не повлияют на ее деятельность, поскольку у автопроизводителя нет деловых отношений с контрагентами из Евросоюза.