Главная / Политика /

Каллас: 15 декабря главы МИД ЕС утвердят новые санкции против РФ

Ведомости

Министры иностранных дел стран Евросоюза 15 декабря утвердят очередной пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, новые ограничения затронут морские суда, которые в ЕС относят к так называемому «теневому флоту». «Мы внесем в черный список 40 судов «теневого флота», а также тех, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы», – сказала Каллас (цитата по ТАСС).

23 октября сообщалось, что Евросоюз официально принял 19-й пакет санкций против России. Он был направлен в том числе против энергетической инфраструктуры страны и затронул импорт СПГ, крупнейшие нефтяные компании и ряд судов. Под ограничения тогда также попали 45 организаций, включая 12 компаний в Китае и Гонконге.

В санкционный список были включены ПАО «Соллерс» и его дочерние структуры, а также Опытно-конструкторское бюро моторостроения. Кроме того, ограничения коснулись «АвтоВАЗа» и главы компании Максима Соколова. В компании заявляли, что санкции ЕС не повлияют на ее деятельность, поскольку у автопроизводителя нет деловых отношений с контрагентами из Евросоюза.

В 19-м пакете санкции были введены против 118 дополнительных судов так называемого «теневого флота» РФ. Также тогда запретили перестрахование бывших в употреблении российских самолетов и судов.

