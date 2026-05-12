Санкции навсегда?Три сценария экономической конфронтации
Экономические санкции остаются в числе ключевых рисков для российского бизнеса. В той или иной степени они влияют на отечественный бизнес с 2012 г. В режиме «цунами санкций» страна живет уже больше четырех лет. Произошла неизбежная перестройка экономики. Но дальнейшее расширение ограничительных мер и развитие уже существующих все же представляют угрозу. Хотя с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США наметились подвижки в отношениях с Россией, ключевые политические проблемы не решены.
В ближайшей перспективе снижения уровня санкций против России не произойдет. Более чем вероятна их дальнейшая эскалация. Отдельные возможности могут появляться в связи с «серыми лебедями», такими как кризис в Персидском заливе. Но стратегически режим «ползучей эскалации» санкций пока остается базовым сценарием.