ВЭБ.РФ назвал города-лидеры по подготовке кадров для техлида

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что технологическое лидерство страны начинается с точной настройки образования под реальные запросы экономики. В исследовании указано, что 24 высокоспециализированных техногорода при небольшой образовательной базе достигают доли высокотехнологичного сектора в ВМП до 67%. Такой результат достигается тем, что вузы работают в одном контуре с якорными предприятиями.