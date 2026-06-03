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ВЭБ.РФ назвал города-лидеры по подготовке кадров для техлида

Ведомости

Встроенность образовательной системы в локальную экономику города играет ключевую роль в его технологическом развитии. К такому выводу пришли специалисты из ВЭБ.РФ в исследовании «От знаний к технологиям: модели развития городов», созданном совместно с КБ «Стрелка», ГК «Просвещение» при поддержке Минпросвещения РФ. Работу представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В число лидеров по подготовке кадров для технологического лидерства (техлида) вошли Москва, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тобольск.

Однако, согласно выводам исследования, даже небольшие города могут становиться центрами компетенций и экпертизы за счет отраслевого фокуса образования. Он должен быть направлен под ключевые запросы работодателей этого города.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что технологическое лидерство страны начинается с точной настройки образования под реальные запросы экономики. В исследовании указано, что 24 высокоспециализированных техногорода при небольшой образовательной базе достигают доли высокотехнологичного сектора в ВМП до 67%. Такой результат достигается тем, что вузы работают в одном контуре с якорными предприятиями.

ВЭБ.РФ показало, что таким образом выделяются Обнинск, Нижнекамск и Елабуга. В них доля высокотехнологичного сектора достигает 45–67% ВМП при компактной, но точно настроенной под якорных работодателей образовательной инфраструктуре. Руководитель «Просвещения», заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин заявил, что такой подход и есть главный ресурс для развития городов России.

14 мая президент РФ Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей России заявил, что за последние пять лет через программы профориентации и подготовки прошли около 4 млн школьников, студентов и молодых инженеров. Президент заявил, что эта работа должна продолжаться, поскольку стране необходимы специалисты с современным инженерным мышлением для решения задач технологического развития.

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