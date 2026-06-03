В ДНР построят первый ЦОД

Смущает срок строительства в 10 лет и масштаб инвестиций в 20 млрд руб., делает оговорку Петров. Скорее всего с учетом региональных особенностей стороны заложили, что этот проект будет в десять раз дороже и в пять раз дольше строиться, чем в среднем на рынке принято. Заявленная стоимость проекта выглядит весьма высокой, подтверждает Воронин. Например, в Центральной России строительство одной стойки «под ключ» обходится примерно в 7–10 млн руб., т. е. ЦОД на 500 стоек стоил бы около 3,5–5 млрд руб., подсчитал он. Вероятнее всего ЦОД будет обеспечен дополнительными мерами защиты, предполагает Мартынюк. Проект может подразумевать создание укрепленного или даже заглубленного объекта, с защитой от кинетического воздействия, допускает Воронин. Из-за высокого уровня рисков повреждения магистральных сетей ЦОД должен обладать мощнейшей резервной системой собственной автономной генерации, которая будет рассчитана минимум на несколько дней бесперебойной работы, добавляет он.