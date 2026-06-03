В ДНР построят первый ЦОД

В ДНР построят первый ЦОДСоздание дата-центра пройдет при участии ВТБ
ВТБ профинансирует строительство центра обработки данных (ЦОД) на 500 стоек в ДНР. Дата-центр будет эксплуатировать компания «АйСи Групп», в активе которой находятся телеком-инфраструктура и торговые сети в Новороссии и Крыму. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), рассказали «Ведомостям» представители ВТБ и «АйСи Групп».
Ввод в эксплуатацию ЦОДа запланирован на 2036 г., а его стоимость составит 20 млрд руб., рассказал «Ведомостям» заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Это первый дата-центр в регионе. Соглашение предусматривает проработку параметров реализации проекта и возможных механизмов банковского сопровождения.
Цель строительства ЦОДа – обеспечить регион цифровой инфраструктурой, необходимой для его дальнейшего экономического развития, отметила генеральный директор «АйСи Групп» Екатерина Белоусова. Строительству дата-центра в регионе также способствует стремление к децентрализации – переносу мощностей из крупных мегаполисов в регионы с более выгодными условиями по энергетике, подчеркнула она. ЦОД будет использован как для удовлетворения собственных потребностей в вычислительных мощностях, так и для оказания услуг сторонним компаниям на коммерческой основе. Компания уже видит заинтересованность со стороны бизнеса и государственного сектора в республике, указала она.
В России за годы стремительного развития цифровизации сложилась гиперцентрализация ИТ-инфраструктуры и размещение ЦОДа вне Москвы и Подмосковья – это стратегически верное решение, уверен генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров. Наличие локальной вычислительной инфраструктуры является основой устойчивых государственных сервисов для населения, вторит ему основатель консалтинговой компании для строительства дата-центров «Ди си квадрат» Александр Мартынюк. Это в принципе правильно – строить ЦОД ближе к потребителям, поскольку ниже риск остановки сервисов из-за проблем с каналами связи и меньше время отклика, уверен он.
На территории новых регионов нет крупных коммерческих ЦОДов высокого уровня надежности и сейчас цифровой трафик местных жителей, транзакции и данные госсистем маршрутизируются через магистральные каналы в соседние регионы, например Ростовскую область или Крым, либо напрямую в столичный узел связи, где и происходит их физическая обработка и хранение, знает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.
Генеральный директор «Норд Энерджи» наблюдает устойчивый тренд на децентрализацию и перенос вычислительных мощностей в регионы с профицитом генерации или наиболее выгодными тарифами. Крупные игроки уходят в регионы по двум причинам, объясняет Воронин. Во-первых, это дешевая электроэнергия и охлаждение, поэтому ЦОДы строят в Сибири, Карелии или рядом с АЭС, например в Удомле. Поскольку Донбасс обладает мощнейшей энергетической базой, при ее восстановлении регион действительно сможет предложить выгодные тарифы на электроэнергию, считает он. Во-вторых, чтобы сервисы, особенно тяжелый контент и госуслуги, работали без задержек, данные должны обрабатываться максимально близко к пользователю, уточняет он.
По мнению Мартынюка, 500 стоек для региона – это приличный объем.
Вероятно, часть объема может быть использована для внешних пользователей, допускает он. Для обслуживания биллинга и внутренних систем крымских телеком-операторов и логистических сервисов холдинга такого объема довольно много, согласен Воронин. Внутренние потребности компаний группы закроют максимум 25–35% от заявленной емкости, что открывает возможности для коммерческого использования ЦОДа, считает он. Арендаторами стоек вероятнее всего станут государственные структуры, например, для развертывания региональных сегментов электронного правительства, систем умного города, видеонаблюдения, а также приходящие в регион игроки крупного российского бизнеса, включая банки и ритейлеров, котором требуется локальное и защищенное хранение данных в рамках выполнения норм законодательства, полагает эксперт.
Но важно понимать, что для обеспечения надежности одной площадки недостаточно: нужно строить как минимум пару дата-центров, а желательно – три. Причем резервный ЦОД следует размещать на расстоянии более 500 км от основного, подчеркивает директор департамента продвижения продуктов Группы Rubytech Дмитрий Бутмалай. А дата-центры для задач искусственного интеллекта должны быть привязаны к источникам энергии, указал он.
Смущает срок строительства в 10 лет и масштаб инвестиций в 20 млрд руб., делает оговорку Петров. Скорее всего с учетом региональных особенностей стороны заложили, что этот проект будет в десять раз дороже и в пять раз дольше строиться, чем в среднем на рынке принято. Заявленная стоимость проекта выглядит весьма высокой, подтверждает Воронин. Например, в Центральной России строительство одной стойки «под ключ» обходится примерно в 7–10 млн руб., т. е. ЦОД на 500 стоек стоил бы около 3,5–5 млрд руб., подсчитал он. Вероятнее всего ЦОД будет обеспечен дополнительными мерами защиты, предполагает Мартынюк. Проект может подразумевать создание укрепленного или даже заглубленного объекта, с защитой от кинетического воздействия, допускает Воронин. Из-за высокого уровня рисков повреждения магистральных сетей ЦОД должен обладать мощнейшей резервной системой собственной автономной генерации, которая будет рассчитана минимум на несколько дней бесперебойной работы, добавляет он.